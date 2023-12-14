﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in gemi üretimi Ocak-Kasım döneminde %12,3 arttı

Perşembe, 14 Aralık 2023 10:23:13 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Kasım döneminde ülkenin toplam gemi üretimi yıllık %12,3 artışla 38,09 milyon dwt oldu.

Söz konusu dönemde, yeni gemi siparişleri yıllık %63,8 artışla 64,85 milyon dwt olurken, gemi üretim şirketlerinin siparişleri Kasım ayının sonunda yıllık %29,4 artışla 134,09 milyon dwt seviyesinde yer aldı.

Yılın Ocak-Kasım döneminde Çin’de gemi üretimi ve yeni gemi sipariş tonajı küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %50,1’ini, yeni gemi sipariş tonajının ise %65,9’unu oluşturdu. Bu on bir ayın sonunda Çin’in siparişleri küresel piyasadaki toplam siparişlerin %53,4’ünü meydana getirdi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Gemi İnşa 

Benzer Haber ve Analizler

Kasım ayında küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %58’i Çin’e verildi

06 Ara | Çelik Haberler

Çin’de gemi üretim şirketleri Ocak-Ekim döneminde 14,1 milyar RMB net kâr elde etti

28 Kas | Çelik Haberler

Çin’in gemi üretimi Ocak-Ekim döneminde %12 arttı

20 Kas | Çelik Haberler

Ekim ayında küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %33’ü Çin’e verildi

09 Kas | Çelik Haberler

Çin’in gemi üretimi Ocak-Eylül döneminde %10,6 arttı

13 Eki | Çelik Haberler

Çin’in gemi üretimi Ocak-Ağustos döneminde %16,9 arttı

21 Eyl | Çelik Haberler

Çinli gemi şirketlerinin filo büyüklüğü 249,2 milyon gt’a ulaştı

13 Eyl | Çelik Haberler

Ağustos ayında küresel piyasalardaki yeni gemi siparişlerinin %82’si Çin’e verildi

07 Eyl | Çelik Haberler

Çin’de gemi üretim şirketleri Ocak-Temmuz döneminde 8,34 milyar RMB net kâr elde etti

23 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de gemi üretim şirketleri Ocak-Haziran döneminde 9,5 milyar RMB net kâr elde etti

31 Tem | Çelik Haberler