Çin’in gemi üretimi Ocak-Kasım döneminde %12,3 arttı

Perşembe, 14 Aralık 2023 10:23:13 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Kasım döneminde ülkenin toplam gemi üretimi yıllık %12,3 artışla 38,09 milyon dwt oldu.

Söz konusu dönemde, yeni gemi siparişleri yıllık %63,8 artışla 64,85 milyon dwt olurken, gemi üretim şirketlerinin siparişleri Kasım ayının sonunda yıllık %29,4 artışla 134,09 milyon dwt seviyesinde yer aldı.

Yılın Ocak-Kasım döneminde Çin’de gemi üretimi ve yeni gemi sipariş tonajı küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %50,1’ini, yeni gemi sipariş tonajının ise %65,9’unu oluşturdu. Bu on bir ayın sonunda Çin’in siparişleri küresel piyasadaki toplam siparişlerin %53,4’ünü meydana getirdi.