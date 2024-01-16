Çin’in gemi üretimi 2023 yılında %11,8 arttı

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz 2023 yılında ülkenin toplam gemi üretimi yıllık %11,8 artışla 42,32 milyon dwt oldu.
Söz konusu dönemde, yeni gemi siparişleri yıllık %56,4 artışla 71,2 milyon dwt olurken, gemi üretim şirketlerinin siparişleri Aralık ayının sonunda yıllık %32 artışla 139,4 milyon dwt seviyesinde yer aldı.
2023 yılında Çin’de gemi üretimi ve yeni gemi sipariş tonajı küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %47,6’sını, yeni gemi sipariş tonajının ise %60,2’sini oluşturdu. Yıl sonunda Çin’in siparişleri küresel piyasadaki toplam siparişlerin %47,6’sını meydana getirdi.