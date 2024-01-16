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Çin’in gemi üretimi 2023 yılında %11,8 arttı

Salı, 16 Ocak 2024 11:07:19 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz 2023 yılında ülkenin toplam gemi üretimi yıllık %11,8 artışla 42,32 milyon dwt oldu.

Söz konusu dönemde, yeni gemi siparişleri yıllık %56,4 artışla 71,2 milyon dwt olurken, gemi üretim şirketlerinin siparişleri Aralık ayının sonunda yıllık %32 artışla 139,4 milyon dwt seviyesinde yer aldı. 

2023 yılında Çin’de gemi üretimi ve yeni gemi sipariş tonajı küresel piyasadaki toplam gemi üretiminin %47,6’sını, yeni gemi sipariş tonajının ise %60,2’sini oluşturdu. Yıl sonunda Çin’in siparişleri küresel piyasadaki toplam siparişlerin %47,6’sını meydana getirdi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Gemi İnşa 

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