﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in gemi inşa sektörü uzun vadeli yükseliş dönemine girecek

Perşembe, 10 Haziran 2021 15:24:22 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Yerel basında yer alan haberlere göre, Çin’in yeni gemi siparişleri, küresel gemi inşaatı sektöründeki iyileşme sonucunda, bu yılın başından itibaren sertçe artarak son yıllarda görülen aşağı yönlü hareketi tersine çevirdi.

Bu yıl içerisinde Avrupa’da ve ABD’de yürürlüğe girecek teşvik politikası, nakliye tonajlarını olumlu etkileyecek. Söz konusu durum, ticaret filosu büyüklüklerini artırabilir.

Ayrıca, 2023 yılı itibarıyla, on yıl sürecek gemi yenileme çalışmaları başlayacak. Dolayısıyla, Çin’in gemi inşa sektörünün uzun vadeli yükseliş dönemine girmesinin çelik talebini güçlü bir şekilde destekleyeceği düşünülüyor.


Etiketler: gemi inşa  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

09  Haz

Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Mayıs ayında %38,1 arttı
09  Haz

Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,58 düştü
07  Haz

Çin’in çelik ihracatı Mayıs ayında %33,9 düştü
04  Haz

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mayıs sonunda %3,92 azaldı
24  May

Çin’in gemi üretimi Ocak-Nisan döneminde %16,6, yeni gemi siparişleri ise %182,1 arttı