Çin’in gemi inşa sektörü uzun vadeli yükseliş dönemine girecek

Perşembe, 10 Haziran 2021 15:24:22 (GMT+3) | Şanghay

Yerel basında yer alan haberlere göre, Çin’in yeni gemi siparişleri, küresel gemi inşaatı sektöründeki iyileşme sonucunda, bu yılın başından itibaren sertçe artarak son yıllarda görülen aşağı yönlü hareketi tersine çevirdi.

Bu yıl içerisinde Avrupa’da ve ABD’de yürürlüğe girecek teşvik politikası, nakliye tonajlarını olumlu etkileyecek. Söz konusu durum, ticaret filosu büyüklüklerini artırabilir.

Ayrıca, 2023 yılı itibarıyla, on yıl sürecek gemi yenileme çalışmaları başlayacak. Dolayısıyla, Çin’in gemi inşa sektörünün uzun vadeli yükseliş dönemine girmesinin çelik talebini güçlü bir şekilde destekleyeceği düşünülüyor.