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Çin’in gayrimenkul sektörü yatırımları Ocak-Nisan döneminde %10,3 düştü

Çarşamba, 21 Mayıs 2025 10:32:54 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırım bu yılın ilk dört ayında %10,3 düşüşle 2,77 trilyon RMB (385 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Çin’de satılan ticari gayrimenkul alanı ise yıllık %2,8 düşüşle 282,62 milyon m2 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %9,7 düşüş kaydederken, yeni alanlar yıllık %23,8 geriledi.

Nisan ayında gayrimenkul geliştirme endeksi, Mart ayında kaydedilen %93,96’dan %93,86’ya indi.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya 

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