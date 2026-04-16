Çin’in ham çelik üretimi 2026’nın ilk çeyreğinde %4,6 geriledi, beklentilerin üzerinde düşüş kaydedildi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Mart döneminde Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %2,9, %4,6 ve %1,7 düşüşle 210,98 milyon mt, 247,55 milyon mt ve 351,44 milyon mt olarak gerçekleşti.

Ham çelik üretimindeki düşüş hızının ilk iki aydaki %3,6 seviyesinden %4,6’ya yükselmesi; Mart ayında yerel piyasadaki beklenenden zayıf seyir, yeni lisans sistemi nedeniyle ihracattaki yavaşlama ve bazı üreticilerin tatil sonrası marjların beklentinin altında kalması nedeniyle üretimi düşük tutma tercihleriyle ilişkilendiriliyor.

Mart ayında ise Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %3,3, %6,3 ve %2,3 düşüşle 73,28 milyon mt, 87,04 milyon mt ve 130,98 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

2026 Hükümet Çalışma Raporu’na göre Çin, çelik üretim kapasitesini kademeli olarak azaltmayı ve arz-talep dengesi ile yapısal optimizasyonu teşvik etmeyi planlıyor. Ancak yılın ilk üç ayındaki üretim düşüşünün temel nedeni, hükümetten gelen zorunlu üretim kısıntıları değil, ağırlıklı olarak gayrimenkul sektöründeki zayıf performans oldu.