Çin’in ham çelik üretimi 2026’nın ilk çeyreğinde %4,6 geriledi, beklentilerin üzerinde düşüş kaydedildi

Perşembe, 16 Nisan 2026 11:39:04 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Mart döneminde Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %2,9, %4,6 ve %1,7 düşüşle 210,98 milyon mt, 247,55 milyon mt ve 351,44 milyon mt olarak gerçekleşti.

Ham çelik üretimindeki düşüş hızının ilk iki aydaki %3,6 seviyesinden %4,6’ya yükselmesi; Mart ayında yerel piyasadaki beklenenden zayıf seyir, yeni lisans sistemi nedeniyle ihracattaki yavaşlama ve bazı üreticilerin tatil sonrası marjların beklentinin altında kalması nedeniyle üretimi düşük tutma tercihleriyle ilişkilendiriliyor.

Mart ayında ise Çin’in pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi yıllık bazda sırasıyla %3,3, %6,3 ve %2,3 düşüşle 73,28 milyon mt, 87,04 milyon mt ve 130,98 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

2026 Hükümet Çalışma Raporu’na göre Çin, çelik üretim kapasitesini kademeli olarak azaltmayı ve arz-talep dengesi ile yapısal optimizasyonu teşvik etmeyi planlıyor. Ancak yılın ilk üç ayındaki üretim düşüşünün temel nedeni, hükümetten gelen zorunlu üretim kısıntıları değil, ağırlıklı olarak gayrimenkul sektöründeki zayıf performans oldu.


Benzer Haber ve Analizler

Çin’de temel nihai mamul stokları 2026 yılı Nisan başında %5,3 düştü

16 Nis | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 15 Nisan, 2026

15 Nis | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları yatay, baskı artıyor

15 Nis | Hurda ve Hammadde

Çin’in demir cevheri ithalatı 2026’nın ilk çeyreğinde %10,5 arttı

15 Nis | Çelik Haberler

Çin çıkışlı kütük fiyatlarında baskı sürerken değişim görülmedi, Endonezya çıkışlı teklifler yeniden yükseldi

14 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yatay seyretse de toparlanma olması bekleniyor

14 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları hafifçe yükseldi, zayıf koşullar sebebiyle satışlar alternatif pazarlara kaydı

14 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’in çelik ihracatı 2026’nın ilk çeyreğinde %9,9 geriledi, Mart ayında 9 milyon mt’un üzerinde kaldı

14 Nis | Çelik Haberler

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 yılı Nisan ayının başında %0,3 düştü

14 Nis | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 13 Nisan, 2026

13 Nis | Hurda ve Hammadde





