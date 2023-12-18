﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Kasım döneminde %9,4 azaldı

Pazartesi, 18 Aralık 2023 10:38:18 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırımlar bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %9,4 düşüşle 10,40 trilyon RMB (1,5 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkede satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %8 düşüşle 1 milyar metrekare olarak kaydedildi.

Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %7,2 düşüş kaydederken inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan yeni alanlar yıllık %21,2 geriledi.

Ayrıca Kasım ayında gayrimenkul geliştirme endeksi bir önceki ay kaydedilen %93,4’e kıyasla %93,42’ye çıktı.

Ülkede düzenlenen Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı’na göre Çin, emlak sektöründeki riskleri etkin ancak ihtiyatlı bir şekilde ortadan kaldırmakla birlikte sektörün istikrarlı ve sağlam gelişimini de destekleyecek. Bununla birlikte devlet destekli konut inşaatları, kamu altyapısı inşaatları ve mega şehirler içerisindeki köylerin yeniden inşası hızlandırılacak. Emlak sektörünün önümüzdeki yıl daha da toparlanması bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Kasım döneminde %2,9 arttı

18 Ara | Çelik Haberler

Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Ekim döneminde 640,7 milyar RMB oldu

11 Ara | Çelik Haberler

Çin’in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları Ocak-Ekim döneminde 3 trilyon RMB’yi geçti

24 Kas | Çelik Haberler

Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Ekim döneminde 572,6 milyar RMB oldu

10 Kas | Çelik Haberler

Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Ağustos döneminde 432 milyar RMB oldu

13 Eyl | Çelik Haberler

Çin’in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları Temmuz ayında %5,3 arttı

24 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Temmuz döneminde %3,4 yükseldi

16 Ağu | Çelik Haberler

Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Temmuz döneminde 371,3 milyar RMB oldu

10 Ağu | Çelik Haberler

Çin’in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları Ocak-Haziran döneminde %9,1 arttı

02 Ağu | Çelik Haberler

Çin’in mega şehirlerindeki köyleri yeniden yapılandırma için yapılan yatırımlar 2023’te 1 trilyon RMB’yi aşacak

26 Tem | Çelik Haberler