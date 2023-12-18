Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Kasım döneminde %9,4 azaldı

Pazartesi, 18 Aralık 2023 10:38:18 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre Çin’de gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırımlar bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %9,4 düşüşle 10,40 trilyon RMB (1,5 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkede satılan ticari gayrimenkul alanı yıllık %8 düşüşle 1 milyar metrekare olarak kaydedildi.

Aynı dönemde inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %7,2 düşüş kaydederken inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan yeni alanlar yıllık %21,2 geriledi.

Ayrıca Kasım ayında gayrimenkul geliştirme endeksi bir önceki ay kaydedilen %93,4’e kıyasla %93,42’ye çıktı.

Ülkede düzenlenen Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı’na göre Çin, emlak sektöründeki riskleri etkin ancak ihtiyatlı bir şekilde ortadan kaldırmakla birlikte sektörün istikrarlı ve sağlam gelişimini de destekleyecek. Bununla birlikte devlet destekli konut inşaatları, kamu altyapısı inşaatları ve mega şehirler içerisindeki köylerin yeniden inşası hızlandırılacak. Emlak sektörünün önümüzdeki yıl daha da toparlanması bekleniyor.