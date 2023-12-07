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Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %6,2 arttı

Perşembe, 07 Aralık 2023 10:48:45 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %6,2 artışla 1,08 milyar mt demir cevheri ithal ederken demir cevheri ithalatı yalnızca Kasım ayında aylık %3,4 ve yıllık %3,9 artışla 102,74 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları Kasım’ın başı ile 22 Kasım arasında yukarı yönlü seyrederken ayın son günlerinde hükümetin demir cevheri piyasasına yaptığı müdahale sonucunda gevşemeye başladı. Ancak çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranları nispeten iyi bir seviyede yer aldığı için Aralık ayında demir cevheri talebi güçlü seyretti. Kasım’ın sonunda ve Aralık’ın başında aşağı yönlü düzeltme gören demir cevheri fiyatları vadeli demir cevheri fiyatlarının artmasıyla tekrar yükselişe geçti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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