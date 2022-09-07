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Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %3,1 düştü

Çarşamba, 07 Eylül 2022 11:01:50 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %3,1 düşüşle 722,92 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ağustos ayında, ülkenin demir cevheri ithalatı aylık %5,4 artış ve yıllık %1,3 düşüşle 96,21 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda demir cevheri fiyatları, Dalian Emtia Borsası’nda vadeli cevher fiyatlarının düşmesi ve arz miktarının artması nedeniyle ayın başında sertçe geriledi. Fiyatlar ülkede kapasite kullanım oranlarının artması sayesinde ise ay ortasına kadar artış gösterdi. Ancak, demir cevheri fiyatları nispeten yüksek stok seviyesi nedeniyle ay sonunda yeniden düşüş kaydetti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu İth/ihr İstatistikleri 

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