Çin’in demir cevheri ithalatı Ağustos ayında %10,15 arttı

Salı, 07 Eylül 2021 13:50:13 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in demir cevheri ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %10,15 artışla 97,50 milyon mt seviyesinde yer alarak Mart ayından bu yana ilk kez artış göstermiş oldu.

Buna rağmen, demir cevheri ithalat hacmi yıllık %2,86 düştü. Söz konusu ayda, ithalattaki artış, özellikle Avustralya’dan gelen arzın yüksek seyrettiğini gösterdi. Ancak, demir cevheri tüketimi, Ağustos ayının sonundan itibaren çelik üretimine getirilen kısıtlamalara bağlı olarak azaldı.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Çin’in demir cevheri ithalatı yıllık %1,7 düşerek 746 milyon mt seviyesine geriledi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, ülkenin demir cevheri ithalatının, bu yıl içerisinde şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyeye gerileme ihtimali bulunuyor. Çin’in, üretimi kısıtlamaya yönelik hedefleri, bu yılın ikinci yarısında ithal demir cevheri talebini olumsuz etkileyecek. Ancak, çelik sektörü açısından yoğun sezon olarak kabul edilen Eylül ve Ocak aylarında, demir cevheri fiyatları ve ithalatı belirli bir ölçüde artış gösterecek.