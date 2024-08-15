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Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Temmuz döneminde %3,9 artış kaydetti

Perşembe, 15 Ağustos 2024 09:25:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %3,9 artış kaydetti. Bahsi geçen artış, Ocak-Haziran döneminde kaydedilen artışa kıyasla 0,9 puan daha yavaş gerçekleşti.

Yılın ilk yedi ayında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,9 artarken, yalnızca Temmuz ayında aylık %0,35 ve yıllık %5,1 artış gösterdi.

Aynı dönemde ülkedeki madencilik sektörü üretimi %2,8 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %6,3 arttı. Yalnızca Temmuz ayında ise bahsi geçen sektörlerin üretimi sırasıyla yıllık %4,6 ve %5,3 artış kaydetti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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