Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Temmuz döneminde %3,9 artış kaydetti

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %3,9 artış kaydetti. Bahsi geçen artış, Ocak-Haziran döneminde kaydedilen artışa kıyasla 0,9 puan daha yavaş gerçekleşti.
Yılın ilk yedi ayında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,9 artarken, yalnızca Temmuz ayında aylık %0,35 ve yıllık %5,1 artış gösterdi.
Aynı dönemde ülkedeki madencilik sektörü üretimi %2,8 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %6,3 arttı. Yalnızca Temmuz ayında ise bahsi geçen sektörlerin üretimi sırasıyla yıllık %4,6 ve %5,3 artış kaydetti.