Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Nisan döneminde %5,4 artış kaydetti

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %5,4 artış kaydetti. Bahsi geçen artış, Ocak-Mart döneminde kaydedilen artışa kıyasla 1,2 puan daha yavaş gerçekleşti.
Yılın ilk dört ayında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %6,3 artarken, yalnızca Nisan ayında aylık %0,97 ve yıllık %6,7 artış gösterdi.
Aynı dönemde ülkedeki madencilik sektörü üretimi %1,7 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %6,9 arttı. Yalnızca Nisan ayında ise bahsi geçen sektörlerin üretimi sırasıyla yıllık %2 ve %7,5 artış kaydetti.