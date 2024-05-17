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Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Nisan döneminde %5,4 artış kaydetti

Cuma, 17 Mayıs 2024 09:35:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %5,4 artış kaydetti. Bahsi geçen artış, Ocak-Mart döneminde kaydedilen artışa kıyasla 1,2 puan daha yavaş gerçekleşti.

Yılın ilk dört ayında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %6,3 artarken, yalnızca Nisan ayında aylık %0,97 ve yıllık %6,7 artış gösterdi. 

Aynı dönemde ülkedeki madencilik sektörü üretimi %1,7 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %6,9 arttı. Yalnızca Nisan ayında ise bahsi geçen sektörlerin üretimi sırasıyla yıllık %2 ve %7,5 artış kaydetti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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