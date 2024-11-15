Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Ekim döneminde %3,2 artış kaydetti

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %3,2 artış kaydetti. Bahsi geçen artış, Ocak-Eylül döneminde kaydedilen artışa kıyasla 0,1 puan daha hızlı gerçekleşti.
Yılın ilk on ayında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,8 artarken, yalnızca Ekim ayında aylık %0,41 ve yıllık %5,3 artış gösterdi.
Aynı dönemde ülkedeki madencilik sektörü üretimi %3,1 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %5,9 arttı. Yalnızca Ekim ayında ise bahsi geçen sektörlerin üretimi sırasıyla yıllık %4,6 ve %5,4 artış kaydetti.