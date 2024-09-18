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Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Ağustos döneminde %3,2 artış kaydetti

Çarşamba, 18 Eylül 2024 10:11:10 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %3,2 artış kaydetti. Bahsi geçen artış, Ocak-Temmuz döneminde kaydedilen artışa kıyasla 0,7 puan daha yavaş gerçekleşti.

Yılın ilk sekiz ayında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,8 artarken, yalnızca Ağustos ayında aylık %0,32 ve yıllık %4,5 artış gösterdi.

Aynı dönemde ülkedeki madencilik sektörü üretimi %2,9 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %6,1 arttı. Yalnızca Ağustos ayında ise bahsi geçen sektörlerin üretimi sırasıyla yıllık %3,7 ve %4,3 artış kaydetti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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