Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Nisan ayında %50,6’e yükseldi

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Nisan ayında aylık 4,6 puan artışla %50,6 seviyesinde kaydedildi.
Nisan ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 9,9 puan artışla %51 seviyesinde kaydedilirken, üretim endeksi 3,7 puan artışla %50,8’e çıktı.
Aynı ayda hammadde alım fiyatları endeksi ise aylık 13,2 puan düşüşle %22,2 seviyesinde oldu. Nihai mamul stok endeksinin 14,9 puan düşüşle %35,7 seviyesine indiği belirtildi.
Mart ayında Çin’de canlı sezonla birlikte nihai mamul talebinin toparlanması ve dolayısıyla çelik fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.
Mayıs ayında nihai mamul talebinin artması ve fiyatları desteklemesi bekleniyor. Hammadde fiyatlarının da artacağı düşünülüyor. Fakat küresel piyasadaki gerginlikler çelik fiyatlarında dalgalanmalara yol açabilir.