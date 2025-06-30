Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2025 yılının Haziran ayında %45,9’a indi

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Haziran ayında aylık 0,5 puan düşüşle %45,9 seviyesinde kaydedildi.

Haziran ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 0,8 puan düşüşle %45,6 seviyesinde kaydedilirken, üretim endeksi 0,7 puan artışla %43,5’e çıktı.

Aynı ayda hammadde alım fiyatları endeksi aylık 4,1 puan düşüşle %25,6 seviyesine, hammadde alım tonajı endeksi ise aylık 0,3 puan düşüşle %49,9 seviyesine indi. Nihai mamul stok endeksinin 3,5 puan artışla %46,8 seviyesine yükseldiği belirtildi.

Mart ayında Çin’de canlı sezonla birlikte nihai mamul talebinin toparlanması ve dolayısıyla çelik fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.

Mayıs ayında nihai mamul talebinin artması ve fiyatları desteklemesi bekleniyor. Hammadde fiyatlarının da artacağı düşünülüyor. Fakat küresel piyasadaki gerginlikler çelik fiyatlarında dalgalanmalara yol açabilir.

Temmuz ayı için, Çin'de sıcaklıkların ve yoğun yağışların en yüksek seviyeye ulaştığı dönem olması nedeniyle, nihai mamul talebinin zayıf kalması bekleniyor. Ülkenin güneyindeki aşırı sıcaklık sebebiyle inşaat sahalarında çalışma saatleri aşağı çekilecek ve bu da inşaat demiri ve filmaşin alımlarında düşüşe yol açacak. Böylece, durgun geçen Temmuz ayında, nihai mamul fiyatlarının hafifçe gerilemesi bekleniyor.