Tianjin You Fa Steel Pipe'ın net kârı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %60,68 düştü

Çin'in Tianjin şehri merkezli çelik üreticisi You Fa Steel Pipe Group Stock Co., Ltd. (You Fa Steel Pipe), bu yılın Ocak-Eylül döneminde net kârının yıllık %60,68 düşüşle 197 milyon RMB (29,3 milyon $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin faaliyet geliri ise yıllık %2,86 artışla 39,08 milyar RMB (5,8 milyar $) oldu. Şirket, talebin beklentilerin altında kalmasının net kârındaki düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde You Fa Steel Pipe'ın faaliyet geliri yıllık %7,26 artışla 14,06 milyar RMB (2,1 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 214,79 milyon RMB net kâr açıklarken, bu yılın aynı döneminde 81,26 milyon RMB net zarar kaydetti.