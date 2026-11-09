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Tianjin You Fa Steel Pipe'ın net kârı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %60,68 düştü

Pazartesi, 09 Kasım 2026 09:47:32 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Tianjin şehri merkezli çelik üreticisi You Fa Steel Pipe Group Stock Co., Ltd. (You Fa Steel Pipe), bu yılın Ocak-Eylül döneminde net kârının yıllık %60,68 düşüşle 197 milyon RMB (29,3 milyon $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin faaliyet geliri ise yıllık %2,86 artışla 39,08 milyar RMB (5,8 milyar $) oldu. Şirket, talebin beklentilerin altında kalmasının net kârındaki düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde You Fa Steel Pipe'ın faaliyet geliri yıllık %7,26 artışla 14,06 milyar RMB (2,1 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 214,79 milyon RMB net kâr açıklarken, bu yılın aynı döneminde 81,26 milyon RMB net zarar kaydetti.

Etiketler: Borular Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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