Çin'de başlıca nihai mamul stokları 2026 yılı Ekim ayı sonunda %3,7 düştü

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 31 Ekim itibarıyla Çin'in 21 büyük şehrinde beş ana nihai mamulün toplam iç piyasa stokları, Ekim ayı ortasında (11-20 Ekim) kaydedilen %4,6'lık düşüşün ardından 20 Ekim tarihine kıyasla %3,7 azalarak 8,63 milyon mt seviyesine geriledi.

Özellikle 31 Ekim itibarıyla sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları 20 Ekim tarihine kıyasla sırasıyla %3,4, %2,0, %1,3 ve %7,3 düşerken, orta kalınlıktaki levha stokları %1,4 arttı.

İnşaat demiri stokları hem miktar hem de oran bakımından en fazla düşüşü kaydederken, yalnızca orta kalınlıktaki levha stoklarında artış görüldü. Levha stoklarındaki artışta gemi inşa ve makine imalatı gibi alt sektörlerden gelen talebin zayıf seyretmesi etkili oldu.

İnşaat demiri stoklarındaki düşüş eğilimi ise büyük ölçüde arzda görülen ciddi daralma sayesinde devam etti. İnşaat çeliği talebinin zayıf seyretmeyi sürdürmesi ve yeni gayrimenkul inşaatlarının halen keskin düşüş göstermesi nedeniyle, çoğu zarar eden çelik üreticileri bakım çalışmalarına ve üretim kesintilerine yöneldi.