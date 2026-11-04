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Çin'de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 yılı Ekim ayı sonunda %0,6 düştü

Çarşamba, 04 Kasım 2026 09:54:14 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl 21-31 Ekim döneminde Çin yerel piyasasında ortalama 20 mm HRB 400E kalite inşaat demiri fiyatları, 11-20 Ekim dönemine kıyasla 20,5 RMB/mt (3,1$/mt) veya %0,6 düşüşle 3.167,3 RMB/mt (471,5$/mt) seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde ortalama filmaşin, orta kalınlıktaki levha, sıcak rulo sac ve dikişsiz boru fiyatları Ekim ayı ortasına kıyasla sırasıyla %0,3, %1,2, %1,0 ve %0,2 düşerken, ortalama köşebent fiyatları %0,2 artış gösterdi.

1$ = 6,718 RMB

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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Tedarikçi BALDOĞAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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