Çin'de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 yılı Ekim ayı sonunda %0,6 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl 21-31 Ekim döneminde Çin yerel piyasasında ortalama 20 mm HRB 400E kalite inşaat demiri fiyatları, 11-20 Ekim dönemine kıyasla 20,5 RMB/mt (3,1$/mt) veya %0,6 düşüşle 3.167,3 RMB/mt (471,5$/mt) seviyesine geriledi.
Söz konusu dönemde ortalama filmaşin, orta kalınlıktaki levha, sıcak rulo sac ve dikişsiz boru fiyatları Ekim ayı ortasına kıyasla sırasıyla %0,3, %1,2, %1,0 ve %0,2 düşerken, ortalama köşebent fiyatları %0,2 artış gösterdi.
1$ = 6,718 RMB