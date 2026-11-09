Çin çelik sektöründe üretici fiyat endeksi 2026'nın Ocak-Ekim döneminde %0,4 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ekim ayında Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün üretici fiyat endeksi, Eylül ayında kaydedilen yıllık %0,2'lik düşüşün ardından yıllık bazda %0,4 arttı. Endeks, Eylül ayında aylık %0,2 artış kaydetmesinin ardından Ekim ayında değişmedi. Bu veriler, sektörün fiyat performansının hem aylık hem de yıllık bazda zayıf seyrettiğine işaret ediyor.

Öte yandan bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün üretici fiyat endeksi yıllık %0,4 düşerken, düşüş oranı Ocak-Eylül dönemine kıyasla 0,1 puan yavaşladı.

Ekim ayında Çin'in genel üretici fiyat endeksi yıllık %5,7 ve aylık %0,7 arttı. Aynı ayda Çinli sanayi üreticilerinin hammadde alım fiyatları ise yıllık %7,9 ve Eylül ayına kıyasla %1,1 yükseldi.

Yılın ilk on ayında Çin'in genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,7 artarken, sanayi üreticilerinin hammadde alım fiyatları yıllık %4,0 artış kaydetti.