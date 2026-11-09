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Çin çelik sektöründe üretici fiyat endeksi 2026'nın Ocak-Ekim döneminde %0,4 düştü

Pazartesi, 09 Kasım 2026 13:19:26 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ekim ayında Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün üretici fiyat endeksi, Eylül ayında kaydedilen yıllık %0,2'lik düşüşün ardından yıllık bazda %0,4 arttı. Endeks, Eylül ayında aylık %0,2 artış kaydetmesinin ardından Ekim ayında değişmedi. Bu veriler, sektörün fiyat performansının hem aylık hem de yıllık bazda zayıf seyrettiğine işaret ediyor.

Öte yandan bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörünün üretici fiyat endeksi yıllık %0,4 düşerken, düşüş oranı Ocak-Eylül dönemine kıyasla 0,1 puan yavaşladı.

Ekim ayında Çin'in genel üretici fiyat endeksi yıllık %5,7 ve aylık %0,7 arttı. Aynı ayda Çinli sanayi üreticilerinin hammadde alım fiyatları ise yıllık %7,9 ve Eylül ayına kıyasla %1,1 yükseldi.

Yılın ilk on ayında Çin'in genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,7 artarken, sanayi üreticilerinin hammadde alım fiyatları yıllık %4,0 artış kaydetti.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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