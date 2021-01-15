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Çin’in çelik ihracatı 2020’de %16,5 düştü, Kasım’dan itibaren Aralık ayında yükseldi

Cuma, 15 Ocak 2021 14:46:08 (GMT+3)   |   Şanghay
       

14 Ocak’ta açıklanan Çin gümrük verilerine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Çin aylık %10,3 artışla ve yıllık %3,5 düşüşle 4,85 milyon mt nihai mamul ihraç etti.

2020 yılı boyunca, Çin yıllık %16,5 düşüşle 53,67 milyon mt nihai mamul ihracatı gerçekleştirdi. Bu düşüş yılın Ocak-Kasım döneminde kaydedilen düşüş oranına kıyasla 1,6 puan daha az oldu.

Kaynaklara göre, 2021 yılında Çin’in nihai mamul ihracat hacminin küresel tüketimdeki iyileşmeye paralel olarak kademeli bir şekilde toparlanması bekleniyor.


Etiketler: Uzak Doğu  ticaret  Çin  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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