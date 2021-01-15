Çin’in çelik ihracatı 2020’de %16,5 düştü, Kasım’dan itibaren Aralık ayında yükseldi

Cuma, 15 Ocak 2021 14:46:08 (GMT+3) | Şanghay

14 Ocak’ta açıklanan Çin gümrük verilerine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Çin aylık %10,3 artışla ve yıllık %3,5 düşüşle 4,85 milyon mt nihai mamul ihraç etti.

2020 yılı boyunca, Çin yıllık %16,5 düşüşle 53,67 milyon mt nihai mamul ihracatı gerçekleştirdi. Bu düşüş yılın Ocak-Kasım döneminde kaydedilen düşüş oranına kıyasla 1,6 puan daha az oldu.

Kaynaklara göre, 2021 yılında Çin’in nihai mamul ihracat hacminin küresel tüketimdeki iyileşmeye paralel olarak kademeli bir şekilde toparlanması bekleniyor.