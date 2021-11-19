Çin’in çelik çubuk ihracatı Ekim’de %22,3 düşerken, Ocak-Ekim döneminde %22,1 arttı

Cuma, 19 Kasım 2021 12:15:23 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in çelik çubuk ihracatı, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, yıllık %22,1 artışla 7,1 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %5,2 artışla 1,73 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/profil ihracat hacmi yıllık %5,4 düşüşle 2,21 milyon mt seviyesine geriledi.

Yalnızca Ekim ayında, çelik çubuk ihracatı aylık %16,3 ve yıllık %22,3 düşüşle 360.000 mt; filmaşin ihracatı aylık %6,35 ve yıllık %13,7 düşüşle 150.000 mt; köşebent/profil ihracatı ise aylık %27,8 ve yıllık %43,5 düşüşle 130.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, yurt dışındaki piyasalarda talebin cansız seyretmesi, Çin’in inşaat demiri ve filmaşin ihracatını olumsuz etkiledi.