Çin’in çelik çubuk ihracatı 2021 yılında %12,6 arttı

Çarşamba, 19 Ocak 2022 11:48:39 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in çelik çubuk ihracatı 2021 yılında yıllık %12,6 artışla 7,77 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %1,3 artışla 2,06 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, köşebent/U-profil ihracat hacmi yıllık %8,5 düşüşle 2,57 milyon mt seviyesine geriledi.

2021 yılının Aralık ayında, çelik çubuk ihracatı aylık %2,9 ve yıllık %47,7 düşüşle 330.000 mt; filmaşin ihracatı aylık %20 artışla ve yıllık %12,2 düşüşle 180.000 mt ve köşebent/U-profil ihracatı ise aylık %17,6 artışla ve yıllık %11,7 düşüşle 200.000 mt seviyelerinde kaydedildi.