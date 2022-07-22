Çin’in çelik çubuk ihracatı yılın ilk yarısında %33,7 düştü

Cuma, 22 Temmuz 2022 11:43:51 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in çelik çubuk ihracatı, bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %33,7 düşüşle 3,54 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %4,4 düşüşle 1,03 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/profil ihracat hacmi, yılın ilk beş ayında kaydedilen yıllık %5,6 düşüşe kıyasla yıllık %9,9 artışla 1,67 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Haziran ayında, çelik çubuk ihracatı aylık %7,1 ve yıllık %50 artışla 900.000 mt; filmaşin ihracatı aylık %10,5 ve yıllık %18,4 artışla 210.000 mt; köşebent/profil ihracatı ise aylık %19,4 ve yıllık %109,7 artışla 430.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu ayda Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları, zayıf talep ve piyasa oyuncularının sıcak yaz dönemindeki olumsuz beklentileri nedeniyle düşüş gösterdi.