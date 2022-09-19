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Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %21,5 düştü

Pazartesi, 19 Eylül 2022 12:08:13 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in çelik çubuk ihracatı, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %21,5 düşüşle 4,95 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %1,7 düşüşle 1,39 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/profil ihracat hacmi yıllık %25,3 artışla 2,38 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu artış yılın ilk yedi ayında kaydedilene kıyasla 10,5 puan daha yüksek oldu.

Yalnızca Ağustos ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %15,6 düşüş ve yıllık %41 artışla 650.000 mt; filmaşin ihracatı aylık %15 ve yıllık %1,1 düşüşle 170.000 mt; köşebent/profil ihracatı ise aylık %21,9 düşüş ve yıllık %132,4 artışla 390.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu ayda Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları ölü sezonda görülen zayıf talep nedeniyle yatay seyrederken, Eylül ayında düşüş kaydetti.


Etiketler: Filmaşin İnşaat Demiri Profil Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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