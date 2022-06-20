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Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %44,3 düştü

Pazartesi, 20 Haziran 2022 10:55:57 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in çelik çubuk ihracatı, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %44,3 düşüşle 2,64 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %9 düşüşle 820.000 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/profil ihracat hacmi yıllık %5,6 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Mayıs ayında, çelik çubuk ihracatı aylık %61,5 ve yıllık %63,7 artışla 840.000 mt; filmaşin ihracatı aylık %11,8 ve yıllık %2,8 artışla 190.000 mt; köşebent/profil ihracatı ise aylık %33,3 ve yıllık %49 artışla 360.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu ayda Çin’den dış piyasalara verilen inşaat demiri fiyatları, piyasa oyuncuları arasında Şanghay’daki karantina sonucu oluşan temkinli beklentiler nedeniyle düşüş gösterdi.


Etiketler: İnşaat Demiri Profil Filmaşin Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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