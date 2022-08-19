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Çin’in çelik çubuk ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %26,4 düştü

Cuma, 19 Ağustos 2022 12:02:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in çelik çubuk ihracatı, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %26,4 düşüşle 4,3 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %1,8 düşüşle 1,22 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/profil ihracat hacmi yıllık %14,8 artışla 1,99 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu artış yılın ilk altı ayında kaydedilene kıyasla 4,9 puan daha yüksek oldu.

Yalnızca Temmuz ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %14,4 düşüş ve yıllık %51 artışla 770.000 mt; filmaşin ihracatı aylık %4,76 düşüş ve yıllık %19,2 artışla 200.000 mt; köşebent/profil ihracatı ise aylık %25,6 düşüş ve yıllık %52,5 artışla 320.000 mt seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu ayda Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları, özellikle ülkede aşırı sıcaklık görülen ölü sezonda zayıf olan talep nedeniyle düşüş gösterdi.


Etiketler: İnşaat Demiri Filmaşin Profil Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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