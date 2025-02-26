Çin'in ham çelik üretimini ciddi anlamda düşüreceği haberleri henüz spot fiyatlara yansımadı

26 Şubat tarihinde Çin’in 2025-2027 yılları arasında ham çelik üretimini düşüreceğine yönelik haberle, hafta başında duyulan olumsuz beklentileri iyileştirdi. Çoğu piyasa oyuncusu henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için haberlerin şimdilik söylenti olarak kaldığını belirtti. Sonuç olarak Çin’de yerel çelik fiyatları fazla destek bulamadı ve dış piyasalara verilen teklifler nispeten yatay seyretti.

Piyasada Çin’in ham çelik üretimini 2025’te 50 milyon mt, 2026’da 20 milyon mt ve 2027’de 10 milyon mt düşüreceği söylentileri yer aldı. Duyumlara göre Çin Komünist Partisi Politbüro Üyesi Li Qiang gerekli belgeyi önümüzdeki hafta imzalayacak. Çin’in ham çelik üretimi 2024 yılında yıllık %1,7 ya da 17,38 milyon mt düşüşle yaklaşık 1 milyar mt seviyesinde kaydedilmişti. Bahsi geçen 50 milyon mt’luk üretim düşüşü, oldukça ciddi bir azalma olacak.

Bu üretim düşüşü haberleri geniş çevrelerde konuşulsa da henüz yerel basında bile resmi bir doğrulama olmadı. Büyük ölçekli Çinli bir tüccar, haberlere dair ne bir kaynak ne de bir teyit bulabildiğini ifade etti. Tüccar, haberlerin piyasayı hızlandırmak için ortaya çıkmış olabileceğini öne sürdü. Başka bir tüccar ise haberlerin gerçek olabileceğini ancak detayların daha sonra paylaşılacağını öne sürdü.

Haberler sayesinde Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri ve sıcak rulo sac fiyatları sırasıyla %1,24 ve %1,18 artış kaydetti. Ancak spot fiyatlarda çok az artış görüldü. Ortalama inşaat demiri fiyatları 14 RMB/mt (1,95$/mt) artışla 3.407 RMB/mt depo çıkışı seviyesinde kaydedilirken, kütük fiyatları 7 RMB/mt (0,98$/mt) artışla 3.120 RMB/mt depo çıkışına çıktı. Sıcak rulo sac fiyatlarındaki olumsuz trend değişmedi ve yerel fiyatlar 15 RMB/mt (2,1$/mt) gevşedi.

1$ = 7,1732 RMB