Çin’de ton başına çelik üretiminde enerji tüketimi 2026’nın Şubat ayında %1,66 arttı

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Şubat ayında Çin’de üretilen her bir metrik ton çelik başına kapsamlı enerji tüketimi yıllık bazda %1,66 artış kaydetti. Buna karşın Çin’deki büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerinin (CISA üyeleri) toplam enerji tüketimi aynı dönemde yıllık %2,91 düşüş gösterdi.

Öte yandan Şubat ayında CISA üyesi şirketlerin toplam atık gaz emisyonları yıllık bazda %12,15 azaldı. Alt kırılımlar incelendiğinde atık gaz içindeki kükürt dioksit emisyonları %16,85, partikül madde emisyonları %11,29 ve azot oksit emisyonları %16,33 oranında geriledi.