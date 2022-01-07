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Çin’de su kaynaklarını korumaya yönelik yatırımlar 2021 yılında %1,6 düştü

Cuma, 07 Ocak 2022 17:03:04 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Su Kaynakları Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılında su kaynaklarını korumaya yönelik inşaat yatırımlarının yıllık %1,6 düşüşle 757,6 milyar RMB (119 milyar $) seviyesinde yer aldığı ve düşüşe rağmen ekonomik kalkınmaya katkı sağladığı belirtildi.

Su kaynaklarını korumaya yönelik 150 projenin 62’sinin inşasına 2021 yılında başlandığı öğrenildi. Geçtiğimiz yılın başında, hükümetin, 2021-2025 yılları arasında su kaynaklarını korumaya yönelik projelere hız vereceği ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla 150 büyük projeyi hayata geçirmeyi planladığı bildirilmişti.


Etiketler: Uzak Doğu  yatırım  çelik üretimi  Çin  |  benzer haberler »


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