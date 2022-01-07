Çin’de su kaynaklarını korumaya yönelik yatırımlar 2021 yılında %1,6 düştü

Çin Su Kaynakları Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılında su kaynaklarını korumaya yönelik inşaat yatırımlarının yıllık %1,6 düşüşle 757,6 milyar RMB (119 milyar $) seviyesinde yer aldığı ve düşüşe rağmen ekonomik kalkınmaya katkı sağladığı belirtildi.
Su kaynaklarını korumaya yönelik 150 projenin 62’sinin inşasına 2021 yılında başlandığı öğrenildi. Geçtiğimiz yılın başında, hükümetin, 2021-2025 yılları arasında su kaynaklarını korumaya yönelik projelere hız vereceği ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla 150 büyük projeyi hayata geçirmeyi planladığı bildirilmişti.