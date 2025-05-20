Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Nisan döneminde %4 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre bu yılın Ocak-Nisan döneminde ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %4 artışla 14,7 trilyon RMB (2,04 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %5,8 artış kaydetti. Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %6,3 ve %8,8 artış gösterdi.

Yalnızca Nisan ayında ise ülkenin sabit varlık yatırımlarının aylık %0,1 artış kaydettiği görüldü.