Çin’de perakende binek araç satışlarının Mayıs ayında %8,5 artması bekleniyor

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre 20 Mayıs tarihi itibarıyla ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 10 Mayıs tarihine kıyasla 170.000 mt veya %2 düşüşle 8,3 milyon mt oldu.

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, perakende binek araç satışlarının Mayıs ayında aylık %5,4 ve yıllık %8,5 artışla 1,85 milyon adet seviyesinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Elektrikli araç satışlarının ise Mayıs ayında 980.000 adet seviyesinde kaydedilmesi, pazar payının %52,9’a yükselesi bekleniyor.