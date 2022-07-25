Çin’de ikinci hidrojen bazlı DRI tesisi kurulacak

Pazartesi, 25 Temmuz 2022 10:36:08 (GMT+3) | İstanbul

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Çin merkezli çelik üreticisi Baosteel Zhanjiang Iron & Steel’e Guangdong’da bulunan Zhanjiang Ekonomik ve Teknolojik Bölgesi’nde kurulmak üzere Energiron® DRI (doğrudan indirgenmiş demir) tesisi tedarik edeceğini açıkladı. Energiron® DRI (doğrudan indirgenmiş demir) teknolojisi İtalya merkezli Tenova ve Danieli tarafından ortaklaşa geliştirildi. Tesis Tenova’nın 2020 yılında Çinli çelik üreticisi Hebei Iron and Steel Group’a (HBIS) tedarik ettiği tesisin ardından Çin’deki ikinci hidrojen bazlı DRI tesisi olacak.

Söz konusu tesis doğal gaz, kok fırını gazı ve hidrojen kullanarak yılda 1 milyon mt doğrudan indirgenmiş demir üretecek. Baosteel Zhanjiang, yoğun hidrojen kullanımı ve Energiron® DRI tesislerinin indirgeme sürecinde ortaya çıkan karbonu yakalama kapasitesi sayesinde karbon emisyonunu azaltabilen en büyük hidrojen bazlı DRI tesisi olacak.

DRI tesisinin 2024 yılının başında devreye alınması bekleniyor.