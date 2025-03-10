Çin’de ekskavatör satışları Şubat ayında %52,8 arttı

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Çin’de ekskavatör satışları yıllık %52,8 artışla 19.270 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %99,4 artışla 11.640 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %12,7 artışla 7.630 adet satış gerçekleştirildi.

Ocak-Şubat döneminde ise Çin’de ekskavatör satışları yıllık %27,2 artışla 31.782 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %51,4 artışla 17.045 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %7,37 artışla 14.737 adet satış yapıldı.