Çınar Çelik asitleme tesisi devreye aldı

Basında çıkan haberlere göre Zonguldak’ta faaliyet gösteren Çınar Boru Profil San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin bağlı kuruluşu Çınar Çelik, 20 milyon € yatırımla rulo asitleme tesisi devreye aldı. Dün tesisin açılış töreni gerçekleştirildi.

Yaklaşık 100 kişilik istihdam sağlayacak söz konusu tesis, yıllık 300.000 mt üretim kapasitesine sahip. Tesiste çeşitli ebatlarda ve kalitelerdeki ruloların asitle temizlenmesi sonucunda elde edilen ürünler otomotiv, beyaz eşya ve makine gibi sektörlerde kullanılacak.