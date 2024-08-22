 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çınar...

Çınar Çelik asitleme tesisi devreye aldı

Perşembe, 22 Ağustos 2024 12:20:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre Zonguldak’ta faaliyet gösteren Çınar Boru Profil San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin bağlı kuruluşu Çınar Çelik, 20 milyon € yatırımla rulo asitleme tesisi devreye aldı. Dün tesisin açılış töreni gerçekleştirildi.

Yaklaşık 100 kişilik istihdam sağlayacak söz konusu tesis, yıllık 300.000 mt üretim kapasitesine sahip. Tesiste çeşitli ebatlarda ve kalitelerdeki ruloların asitle temizlenmesi sonucunda elde edilen ürünler otomotiv, beyaz eşya ve makine gibi sektörlerde kullanılacak.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Kardemir mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını düşürdü

22 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir filmaşin fiyatlarını düşürdü

22 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Türk uzun mamul üreticileri dış piyasalara satış yapmak istiyor

21 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de Çin çıkışlı kütük fiyatları toparlansa da artışın sürmesi beklenmiyor

21 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Erciyas Çelik Boru’nun net kârı ilk yarıda düşüş kaydetti

21 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’de ithal ve yerel sıcak rulo sac fiyatları arasındaki fark daraldı

21 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye Kanada çıkışlı hurda kargosunu 365$/mt CFR’ın altından aldı, beklentiler halen olumsuz

20 Ağu | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları farklı seyirler izledi

20 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Temmuz ayında aylık %1 yükseldi

20 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’de ithal kütük fiyatları gevşerken nadir alım yapıldı

19 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis