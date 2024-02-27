Çin yarı mamul ihracatını yasaklayabilir veya vergilendirebilir

Salı, 27 Şubat 2024 17:04:31 (GMT+3) | İstanbul

Çin’den dış piyasalara yapılan kütük satışlarının yerel kütük piyasasının zayıf seyri sebebiyle son zamanlarda artmasının ardından hükümetin yarı mamul ihracatını yasaklayabileceği veya ihracata vergi getirebileceğine ilişkin söylentiler ortaya çıktı.

Bu bilgi resmi olarak teyit edilmese de birçok kaynak yerel hükümetin konuya ilişkin soruşturma başlattığını söyledi. Çinli büyük ölçekli bir tüccar, “Yetkililer üreticilerin nihai mamul yerine kütük ihraç etme isteğinin sebebini anlamak için soruşturmaya başlattı,” dedi. Kaynaklar, geçtiğimiz bir haftalık süre zarfında Çin’den Asyalı alıcılara 80.000-100.000 mt kütük satıldığını ifade etti.

Singapurlu bir tüccar, “Bu tür söylentiler hep var ve Çin dış piyasalara çok satış yaptığı zaman ortaya çıkıyor,” dedi. Singapurlu farklı bir tüccar da söylentileri duyduğunu ancak Çin’in kütük ihracatının kısıtlanmak yerine iç piyasa tarafından dahi iyi kontrol altına alınabileceğini ifade etti. Aynı tüccar sözlerine, “Bugün vadeli fiyatlar yükseldi, spot fiyatlar da yavaşça artıyor. Dolayısıyla [ihracat piyasasında] Çin çıkışlı [kütüğün] zamanla azalacağını düşünüyoruz,” şeklinde devam etti.

Ancak piyasa kaynakları, yarı mamul ihracatı için başlatılan soruşturmanın kütük değil slabı etkileyebileceğini düşünüyor. Bir kaynak, “Antidamping sıkıntısı olmadığı için Avrupa’ya doğrudan slab ihraç edilebiliyor. Ancak nihai mamuller yalnızca fiyatların nispeten düşük olduğu Asya ve Orta Doğu’ya satılabiliyor. Dolayısıyla yarı mamul ihracatını sınırlandıracak bir politika getirilirse bu kütüğü değil slab etkileyecek,” ifadelerini kullandı. SteelOrbis’in tahminlerine göre Çin geçtiğimiz yıl Avrupa’ya yıllık %50’den fazla artışla yaklaşık 600.000 mt slab ihraç etti. Avrupa ithal slab piyasasında Çin’in payı %11’in üzerine çıktı.