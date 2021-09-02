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Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,29 arttı

Perşembe, 02 Eylül 2021 14:06:30 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 30 Ağustos tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 23 Ağustos tarihine kıyasla %1,29 artışla 120,17 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, 2020 yılının Kasım ayından bu yana kaydedilen en düşük seviye gerilemenin ardından sertçe arttı. Ancak, küresel demir cevheri piyasasındaki teslimatların artmasının, yakın gelecekte, piyasada demir cevheri bulunabilirliğini artırabileceği söylendi. Yüksek fırınların üretimi ile kapasite kullanım oranlarının düşüş göstermesi, olumsuz beklentileri artırdı. Çin’in çelik üretimini azaltma hedefi nedeniyle, üretime getirilen kısıtlamaların devam edeceği ve bunun sonucunda, çelik üreticilerinin, stoklarını düşük seviyelerde tutmayı tercih ettiği öğrenildi.


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  demir cevheri  otomotiv  hammaddeler  |  benzer haberler »


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