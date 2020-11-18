Çin limanlarında demir cevheri stokları 500.000 mt düştü

Çarşamba, 18 Kasım 2020 15:01:12 (GMT+3) | Şanghay

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 16 Kasım tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 9 Kasım’a kıyasla 500.000 mt ya da %0,46 düşüşle 109,34 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları hafifçe artarken, demir cevheri sevkiyatları Avustralya ve Brezilya’daki liman bakım çalışmaları nedeniyle düştü ve limanlara ulaşan demir cevheri hacmi de azaldı. Bununla birlikte, Çinli çelik üreticilerinin yüksek fırın kapasite kullanım oranları ve çelik üretimleri geçen haftaya kıyasla hafifçe düştü. Önümüzdeki dönemde Çin’de ithal demir cevheri talebi mevcut seviyesinde kalması bekleniyor. Aynı zamanda, piyasa oyuncuları küresel ekonominin iyileşeceğini düşündüğü için küresel piyasada emtia fiyatları muhtemelen artacak ve bunun da demir cevheri fiyatlarının yükselmesine yardımcı olacağı düşünülüyor.