Çin, Latin Amerika ülkeleri ile ticarette yeni bir deniz yolu rotası kullanacak

Salı, 09 Ocak 2024 10:44:31 (GMT+3) | San Diego

Çin hükümeti, ülkeyi başlıca Latin Amerika ülkelerine bağlayacak ve teslim sürelerini yaklaşık %22 ya da yedi gün kısaltarak 25 gün içinde teslimat yapılmasını mümkün kılacak yeni bir deniz yolu rotasını duyurdu.

Çin ve Meksika arasındaki ticaret 1994 ve 2022 yılları arasında yıllık ortalama %21,7 artış gösterdi. Buna kıyasla Meksika’nın USMCA bölgesine dahil edildikten sonra Amerika ile ticareti yıllık ortalama %7,6 yükseldi.

Meksika 2022 yılında ABD ile yaptığı ticarette 207,6 milyar $ değerinde ticaret fazlası kaydederken Çin’le yapılan ticarette 107,8 milyar $ ticaret açığı verdi.

Canacero’nun yayımladığı verilere göre Meksika 2022 yılının ilk on ayında Çin’den 1,2 milyar mt çelik ithal etti. Bu rakam, aylık yaklaşık 121.000 mt’luk ithalat yapıldığını ve yıllık bazda %58,9 artış olduğunu gösteriyor. Bu artış, Meksika’nın geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren birkaç ürün için %25 vergi getirmesine rağmen gerçekleşti.

Bahsedilen yeni deniz rotası Meksika’ya yatırım yapan Çinli şirketlerin girdi gereksinimlerini karşılayacak. Bu şirketlere örnek olarak Lingong Machinery Group (LGMG) geçtiğimiz Aralık ayında Nuevo León eyaletinde mobil platform üretimi için 140 milyon $’lık bir yatırım gerçekleştirmişti.

Çinli şirket Xinguan da Aralık ayında otomobil parçası üretmek için Aguascalientes eyaletinde 100 milyon $ değerinde yeni bir tesis açacağını duyurdu. Meksika hükümetinin yayımladığı verilere göre geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde Çinli şirketlerin ülkeye yaptığı yatırım 12,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi.