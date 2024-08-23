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Çin kapasite yenileme programlarının duyurulmasını yasakladı

Cuma, 23 Ağustos 2024 09:50:42 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 23 Ağustos tarihinde tüm bölgelerde çelik kapasitesi yenileme programlarının duyurulmasını yasakladı. Çelik kapasitesi yenileme programlarını kamuya açan şirketler suç işlemiş sayılacak.

Çin çelik sektörü, 2021 yılının Haziran ayında başlatılan “Çelik Sektöründe Kapasite Yenileme için Uygulama Önlemleri” kapsamında sektörde kapasite yenileme üzerinden dönüşümü, yapısal düzenlemeleri, iyileştirmeleri ve yeniden yapılandırmaları teşvik etmişti. Ancak yetersiz politika uygulamaları, denetimsizlik ve sektörün gelişme trendleri ile ihtiyaçlarına uyumsuzluk gibi sorunlar gibi devam ediyor.

Bakanlık, ilgili politikaların ve önlemlerin iyileştirilmesi ve çelik kapasitesi yenileme yöntemlerinin gözden geçirilmesi adına ilgili taraflarla ortak çalışmalar yapacağını ve bu çalışmalar sonrasında yeni yöntemleri hayata geçireceğini açıkladı.

Çin’de en son çelik kapasitesi yenileme kurallarına göre değişiklik oranları hava kirliliği tehlikesi altında olan bölgeler için 1,5:1, diğer bölgeler için 1,25:1, ve yüksek fırın yerine elektrikli ark ocağı değişikliği için 1:1 olarak kaydedildi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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