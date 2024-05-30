Çin Devlet Konseyi: Çin çelik kapasitesi ve üretim tonajını kontrol altında tutmaya devam edecek

Perşembe, 30 Mayıs 2024 10:14:47 (GMT+3) | Şanghay

Çin Devlet Konseyi, ülkenin çelik kapasitesini ve üretim tonajını kontrol altında tutmayı hedefleyen 2024-2025 Enerji Tasarrufu ve Karbondan Arındırma Eylem Planını açıkladı. Bununla birlikte Çin demir ve çelik kapasitesini yenilemek, makine, dökme ve ferroalyaj için kullanılan yeni demir ve çelik kapasitelerini sınırlandırmak ve düşük kaliteli uzun mamul üretim kapasitesinin artmamasını sağlamak için sıkı bir şekilde denetim yapacak.

Eylem planı kapsamında yeni inşa edilen ya da genişletilen çelik eritme projelerinin A seviyesinde enerji verimliliği ve çevre performansı sağlaması gerekecek. Öte yandan 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) ilk üç yılında enerji tasarrufu ve karbondan arındırma hedeflerine ulaşamayan bölgelerde geriye kalan iki yıl boyunca yeni çelik kapasitesine izin verilmeyecek.