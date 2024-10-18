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Çin çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Eylül döneminde %3,1 artış kaydetti

Cuma, 18 Ekim 2024 10:30:39 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %3,1 artış kaydetti. Bahsi geçen artış, Ocak-Ağustos döneminde kaydedilen artışa kıyasla 0,1 puan daha yavaş gerçekleşti.

Yılın ilk dokuz ayında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,8 artarken, yalnızca Eylül ayında aylık %0,59 ve yıllık %5,4 artış gösterdi.

Aynı dönemde ülkedeki madencilik sektörü üretimi %2,9 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %6 arttı. Yalnızca Eylül ayında ise bahsi geçen sektörlerin üretimi sırasıyla yıllık %3,7 ve %5,2 artış kaydetti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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