Çin çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Eylül döneminde %3,1 artış kaydetti

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %3,1 artış kaydetti. Bahsi geçen artış, Ocak-Ağustos döneminde kaydedilen artışa kıyasla 0,1 puan daha yavaş gerçekleşti.
Yılın ilk dokuz ayında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,8 artarken, yalnızca Eylül ayında aylık %0,59 ve yıllık %5,4 artış gösterdi.
Aynı dönemde ülkedeki madencilik sektörü üretimi %2,9 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %6 arttı. Yalnızca Eylül ayında ise bahsi geçen sektörlerin üretimi sırasıyla yıllık %3,7 ve %5,2 artış kaydetti.