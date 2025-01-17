Çin çelik sektöründe sanayi üretimi 2024’te %4 arttı     

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi 2024 yılında yıllık %4 artış kaydederken, bu artış yılın ilk on bir ayına kıyasla 0,4 puan daha hızlı oldu. Yalnızca Aralık ayında ise söz konusu üretim yıllık bazda %8,7 artış gösterdi.

2024 yılında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %6,2 artarken, yalnızca Aralık ayında aylık %0,64 ve yıllık %5,8 artış kaydetti.

Geçtiğimiz yıl ülkedeki madencilik sektörü üretimi %3,1 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %6,1 arttı. Sadece Aralık ayında ise bu sektörlerde üretim yıllık bazda sırasıyla %2,4 ve %7,4 yükseldi.