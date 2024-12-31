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Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Aralık ayında %47,5’e geriledi

Salı, 31 Aralık 2024 09:43:16 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Aralık ayında aylık 3,1 puan düşüşle %47,5 seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda ülkenin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 1,8 puan düşüşle %48,7 seviyesinde yer aldı. Aynı ayda Çin’in çelik sektörü üretim endeksi aylık 5,3 puan düşüşle %48,3 oldu.

Ayrıca aynı ayda nihai mamul stok endeksi aylık 13,6 puan düşüşle %44,3 seviyesinde kaydedilirken, hammadde alım fiyatları endeksi ise 8,6 puan düşüşle %29,5 seviyesine geriledi.

Ocak ayında tatil dönemine bağlı olarak çelik talebinin zayıflayıp nihai mamul fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Öte yandan kış ayları için alınan çevre önlemleri çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranlarını olumsuz etkileyecek. Bu nedenle Ocak ayında çelik arzının düşmesi, hammadde talebinin zayıflaması ve demir cevheri fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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