Chongqing Steel’in 2023 yılında tahmini net zararı 1,59 milyar RMB

Chongqing merkezli Çinli çelik üreticisi Chongqing Iron and Steel Co., Ltd. (Chongqing Steel), 2022 yılında kaydedilen 1,02 milyar RMB net zarara kıyasla 2023 yılında 1,59 milyar RMB (224 milyon $) net zarar kaydetmeyi beklediğini açıkladı.
Şirket, 2023 yılında görülen jeopolitik çatışmaların küresel çapta ekonomik gelişmeleri engellediğini ve nihai mamul talebini zayıflattığını belirtti. Bununla birlikte hammadde fiyatlarının yüksek seviyelerde yer alması da çelik piyasasını olumsuz etkiledi.
1$ = 7,1055 RMB