China Shenhua Energy’nin net kârı 2023 yılında 59,69 milyar RMB oldu

Pazartesi, 25 Mart 2024 11:31:32 (GMT+3) | Şanghay

Çinli başlıca maden ve yıkama şirketi China Shenhua Energy Co., Ltd., 2023 yılına ait mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin sağladığı bilgilere göre China Shenhua Energy 2023 yılında yıllık %0,42 düşüşle 343,1 milyar RMB (48,3 milyar $) faaliyet kârı elde ederken net kârı %14,29 düşüşle 59,69 milyar RMB (8,1 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

China Shenhua Energy ortalama kömür fiyatlarının %9,3 düşmesinin net kârının azalmasında etkili olduğunu belirtti.

Öte yandan China Shenhua Energy 2024 yılı faaliyet gelirinin 330 milyar RMB (46,5 milyar $) seviyesinde olmasını bekliyor. Şirket, bununla birlikte 2024 yılında kömür fiyatlarının makul bir aralıkta dalgalanmasını ve belirli bölgelerde mevsimsel değişimlere, acil durumlara ve diğer faktörlere bağlı olarak arz sıkışıklığı olmasını bekliyor.