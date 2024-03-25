﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

China Shenhua Energy’nin net kârı 2023 yılında 59,69 milyar RMB oldu

Pazartesi, 25 Mart 2024 11:31:32 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli başlıca maden ve yıkama şirketi China Shenhua Energy Co., Ltd., 2023 yılına ait mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin sağladığı bilgilere göre China Shenhua Energy 2023 yılında yıllık %0,42 düşüşle 343,1 milyar RMB (48,3 milyar $) faaliyet kârı elde ederken net kârı %14,29 düşüşle 59,69 milyar RMB (8,1 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

China Shenhua Energy ortalama kömür fiyatlarının %9,3 düşmesinin net kârının azalmasında etkili olduğunu belirtti.

Öte yandan China Shenhua Energy 2024 yılı faaliyet gelirinin 330 milyar RMB (46,5 milyar $) seviyesinde olmasını bekliyor. Şirket, bununla birlikte 2024 yılında kömür fiyatlarının makul bir aralıkta dalgalanmasını ve belirli bölgelerde mevsimsel değişimlere, acil durumlara ve diğer faktörlere bağlı olarak arz sıkışıklığı olmasını bekliyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

China Coal Energy’nin net kârı 2023 yılında %7 yükseldi

21 Mar | Çelik Haberler

Fangda Special Steel’in geliri ve net kârı 2023 yılında düştü

20 Mar | Çelik Haberler

Ansteel’in 2023 yılı tahmini net zararı 3,26 milyar RMB

31 Oca | Çelik Haberler

Baosteel’in 2023 yılında tahmini net kârı 12,01 milyar RMB

30 Oca | Çelik Haberler

Hangzhou Steel 2023’te tahmini olarak 168 milyon RMB net kâr kaydetti

30 Oca | Çelik Haberler

Baogang’ın 2023 yılından net kâr beklentisi 450-560 milyon RMB

30 Oca | Çelik Haberler

Chongqing Steel’in 2023 yılında tahmini net zararı 1,59 milyar RMB

30 Oca | Çelik Haberler

Sansteel Minguang 2023 yılı net zararının 664 milyon RMB olduğunu tahmin ediyor

30 Oca | Çelik Haberler

Lizhou Steel 2023’te net zarar kaydetti

29 Oca | Çelik Haberler

Shanxi Coking 2023 yılı net kârında %47-53 düşüş tahmin ediyor

29 Oca | Çelik Haberler