China Coal Energy’nin kömür satışları 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %8 düştü

Çin’in önde gelen kömür üreticilerinden China Coal Energy Co., Ltd, bu yıl Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre %0,9 düşüşle 11,44 milyon mt kömür ürettiğini açıkladı. Aynı dönemde şirketin kömür satışları ise yıllık bazda %12,8 düşüşle 21,88 milyon mt olarak kaydedildi.

Sadece Ekim ayında, şirketin kendi üretimi kömür satışları yıllık bazda %4,5 artışla 12,3 milyon mt’a indi.

Bu yılın Ocak- Ekim döneminde ise China Coal Energy yıllık bazda %0,6 düşüşle toplam 113,02 milyon mt kömür üretti. Söz konusu dönemde toplam kömür satışları ise yıllık %8 düşüşle 212,24 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

İlk dokuz ayda şirketin kendi üretimi kömür satışları yıllık %1,4 artışla 113,75 milyon mt oldu.