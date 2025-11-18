 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > China...

China Coal Energy’nin kömür satışları 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %8 düştü

Salı, 18 Kasım 2025 09:41:05 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in önde gelen kömür üreticilerinden China Coal Energy Co., Ltd, bu yıl Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre %0,9 düşüşle 11,44 milyon mt kömür ürettiğini açıkladı. Aynı dönemde şirketin kömür satışları ise yıllık bazda %12,8 düşüşle 21,88 milyon mt olarak kaydedildi.

Sadece Ekim ayında, şirketin kendi üretimi kömür satışları yıllık bazda %4,5 artışla 12,3 milyon mt’a indi.

Bu yılın Ocak- Ekim döneminde ise China Coal Energy yıllık bazda %0,6 düşüşle toplam 113,02 milyon mt kömür üretti. Söz konusu dönemde toplam kömür satışları ise yıllık %8 düşüşle 212,24 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. 

İlk dokuz ayda şirketin kendi üretimi kömür satışları yıllık %1,4 artışla 113,75 milyon mt oldu.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %9,2 azaldı

18 Kas | Çelik Haberler

China Shenhua Energy'nin kömür satışları 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %8,2 geriledi

18 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 46. Hafta, 2025

14 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatlarında yapılan dördüncü artış kabul görse de yeni artışlar şüpheli

14 Kas | Hurda ve Hammadde

Küresel koklaşabilir taş kömürü ticareti zayıf çelik talebi nedeniyle Ocak-Eylül 2025’te yavaşladı

14 Kas | Çelik Haberler

Polonyalı JSW’nin kömür ve kok satışları 2025’in Ekim ayında planlarını aştı

14 Kas | Çelik Haberler

Çin’in kömür ithalatı 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde %11 düştü

11 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025 yılının Nisan-Ekim döneminde %8 arttı

07 Kas | Çelik Haberler

Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %31,7 geriledi

05 Kas | Çelik Haberler

Çin’e yapılan satışlarla Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki artış ivme kazandı

31 Eki | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis