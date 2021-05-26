Chhattisgarh’daki çelik üreticileri günlük oksijen kapasitelerinin %20’sini kullanma izni aldı

Çarşamba, 26 Mayıs 2021 14:46:04 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaleti hükümetinin talebini değerlendiren merkezi hükümetin, eyalette yer alan çelik üreticilerinin tesislerinde oksijen kullanımına izin verdiği duyuruldu.

Merkezi hükümetin, Chhattisgarh eyaletinde yer alan 11 çelik üreticisine muafiyet tanıyarak oksijen kullanma izni verdiği belirtildi. Ancak, üreticiler, bir günde, kurulu oksijen kapasitelerinin en fazla %20’si kadar kullanım yapabilecek.

Söz konusu eyalette yer alan tesislerin günlük toplam kurulu oksijen kapasitesinin 462 mt olduğu gelen bilgiler arasında.