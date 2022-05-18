Champion Iron, Pointe Noire pelet tesisini satın alacak

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 15:23:38 (GMT+3) | İstanbul

Kanadalı demir cevheri şirketi Champion Iron Limited, Pointe Noire pelet tesisini Kanada merkezli Société Ferroviaire et Portuaire de Pointe-Noire S.E.C.’den 2,5 milyon CAD$ karşılığında satın almak üzere bir anlaşmaya girdi.

Şirket ayrıca tesisin yeniden devreye alınabilmesi ve doğrudan indirgeme kalitesinde pelet üretmek için fizibilite çalışması gerçekleştirmek amacıyla uluslararası çelik üreticisi FS Partner ile bir mutabakat anlaşması imzaladı. Fizibilite çalışmasının 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.

Champion’un halihazırda kullandığı liman tesislerinin yakınında bulunan pelet tesisi yıllık altı milyon üretim kapasitesine sahip.