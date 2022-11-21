Çemtaş çelikhane ve haddehane üretimine ara verdi

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş) mevcut piyasa ve ekonomik koşullar altında kaynakları daha etkin ve verimli kullanmak için 18 Kasım tarihinde çelikhane ve haddehanesindeki üretime ara verdi. Söz konusu birimlerdeki üretim 23 Kasım tarihinde yeniden başlayacak. Üretim duruşu sırasında çalışanlar yıllık izin haklarını kullanacak.
Şirketin çelikhanesi yıllık 193.204 mt ve haddehanesi yıllık 207.360 mt üretim kapasitesine sahip.
Şirketin yıllık 4.547 mt üretim kapasitesine sahip denge çubuğu hattının üretiminin normal düzeninde devam edeceği bildirildi.