﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çemtaş çelikhane ve haddehane üretimine ara verdi

Pazartesi, 21 Kasım 2022 10:36:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çemtaş) mevcut piyasa ve ekonomik koşullar altında kaynakları daha etkin ve verimli kullanmak için 18 Kasım tarihinde çelikhane ve haddehanesindeki üretime ara verdi. Söz konusu birimlerdeki üretim 23 Kasım tarihinde yeniden başlayacak. Üretim duruşu sırasında çalışanlar yıllık izin haklarını kullanacak.

Şirketin çelikhanesi yıllık 193.204 mt ve haddehanesi yıllık 207.360 mt üretim kapasitesine sahip.

Şirketin yıllık 4.547 mt üretim kapasitesine sahip denge çubuğu hattının üretiminin normal düzeninde devam edeceği bildirildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları yatay seyretti

22 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş uzun mamul fiyatlarını revize etti

22 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları farklı seyirler izliyor

21 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de Baltık çıkışlı hurda fiyatları düşüşlere direniyor

21 Kas | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Ekim ayında aylık %0,85 düştü

21 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’de pik demir fiyatlarındaki düşüş sürüyor

18 Kas | Hurda ve Hammadde

Türkiye çıkışlı ticari profil teklifleri sertçe düştü

18 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye yerel hurda piyasasında fiyatlar ithalatla paralel geriledi

18 Kas | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ithal kütük için kabul görebilir fiyat seviyesi daha da gevşedi, alımlar halen düşük

18 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de kutu profil fiyatları elverişsiz piyasa koşulları nedeniyle yine düştü

18 Kas | Boru