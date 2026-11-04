 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fırtına...

Fırtına nedeniyle Romanya'nın Karadeniz limanları kapatıldı, operasyonlar ve Ukrayna'ya yönelik sevkiyatlar aksadı

Çarşamba, 04 Kasım 2026 14:07:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence, Midia ve Mangalia limanlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi hareketleri durdurulurken, 3 Kasım sabahı itibarıyla yaklaşık 30 gemi yükleme veya boşaltma işlemleri için bekliyordu. Söz konusu aksaklık, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarındaki deniz taşımacılığı faaliyetlerini etkileyen kısıtlamalar devam ederken, Romanya'nın ithalatının yanı sıra çelik ürünleri de dahil olmak üzere Ukrayna'ya yönelik transit sevkiyatlarda kullanılan limanları etkiliyor.

Romanya Denizcilik İdaresine göre Köstence Limanı'ndaki gemi hareketleri 2 Kasım tarihinde durdurulurken, Mangalia ve Midia limanlarındaki kısıtlamalar 1 Kasım tarihinde uygulamaya kondu. Şiddetli rüzgâr, sis ve düşük görüş mesafesi nedeniyle gemi hareketleri durdurulurken, rüzgârın şiddeti Beaufort ölçeğine göre 7-8 seviyesine ulaştı ve açık denizde dalga yüksekliği dört metreyi aştı. 3 Kasım sabahı itibarıyla kısıtlamalar devam ederken, liman faaliyetlerinin yeniden başlaması hava koşullarının iyileşmesine bağlı olacak.

Romanya limanları Ukrayna'nın çelik ithalatında alternatif güzergâh olarak kullanılıyor

Özellikle Köstence olmak üzere Romanya'nın Karadeniz limanları yalnızca Romanya iç piyasasına değil, Ukrayna'ya yönelik yük sevkiyatlarında da lojistik geçiş noktası olarak hizmet veriyor. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Ukrayna'nın Karadeniz limanlarında yaşanan kısıtlamalar ve aksaklıklar, uluslararası ticarette alternatif güzergâh olarak Romanya limanlarının kullanımını artırdı.

Çelik sektörü açısından Köstence Limanı, Ukrayna'ya yönelik ithal çelik ürünlerinin sevkiyatında kullanılırken, kargolar buradan demir yolu ve kara yoluyla taşınıyor. Mayıs ayında Romanya ile Ukrayna arasında düzenli bir demir yolu yük taşımacılığı hizmeti başlatılmış ve ilk seferde Köstence'den Ukrayna'nın batısındaki Perechyn'e çelik sac ürünleri taşınmıştı. Dolayısıyla Romanya limanlarında gemi hareketlerinin durdurulması, hem Romanya hem de Ukrayna için yükleme ve boşaltma işlemleri ile teslimat takvimlerini etkileyebilir. Bununla birlikte haberlerde operasyon için bekleyen gemilerdeki çelik yüklerinin miktarına ilişkin bilgi verilmedi.

Etiketler: Romanya Avrupa Birliği 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Liberty Galați mali kriz nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren çalışanlarının çoğunu geçici olarak işten çıkardı

04 Kas | Çelik Haberler

Romanya'da uzun mamul fiyatları zayıf talebe ve ithalattaki zorluklara rağmen yükseldi

30 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya yassı çelik piyasasında alımlar sınırlı, satıcıların fiyat beklentileri yüksek

23 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya'da uzun mamul fiyatları sınırlı talebe rağmen değişmedi, ithalata ilgi sürüyor

22 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya spot yassı mamul piyasasında ticari faaliyetler ılımlı, fiyatlar büyük ölçüde yatay

16 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Tenaris boru üreticisi Artrom'u devralmak için AB'den onay aldı

16 Eki | Çelik Haberler

Romanya'da uzun mamul fiyatları talepteki sınırlı toparlanmanın etkisini kaybetmesiyle yatay seyretti

15 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

UMB Steel Otelu Rosu projesini yeni çelik halat üretim tesisiyle genişletiyor

12 Eki | Çelik Haberler

Romanya'da tüccarların yüksek seviyeleri test etmesiyle spot yassı mamul fiyatları zayıf talebe rağmen hafifçe yükseldi

09 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya uzun mamul piyasasında alımların canlanmasıyla fiyatlar yükselmeye devam ediyor

08 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis