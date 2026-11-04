Fırtına nedeniyle Romanya'nın Karadeniz limanları kapatıldı, operasyonlar ve Ukrayna'ya yönelik sevkiyatlar aksadı

Basında çıkan haberlere göre Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence, Midia ve Mangalia limanlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi hareketleri durdurulurken, 3 Kasım sabahı itibarıyla yaklaşık 30 gemi yükleme veya boşaltma işlemleri için bekliyordu. Söz konusu aksaklık, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarındaki deniz taşımacılığı faaliyetlerini etkileyen kısıtlamalar devam ederken, Romanya'nın ithalatının yanı sıra çelik ürünleri de dahil olmak üzere Ukrayna'ya yönelik transit sevkiyatlarda kullanılan limanları etkiliyor.

Romanya Denizcilik İdaresine göre Köstence Limanı'ndaki gemi hareketleri 2 Kasım tarihinde durdurulurken, Mangalia ve Midia limanlarındaki kısıtlamalar 1 Kasım tarihinde uygulamaya kondu. Şiddetli rüzgâr, sis ve düşük görüş mesafesi nedeniyle gemi hareketleri durdurulurken, rüzgârın şiddeti Beaufort ölçeğine göre 7-8 seviyesine ulaştı ve açık denizde dalga yüksekliği dört metreyi aştı. 3 Kasım sabahı itibarıyla kısıtlamalar devam ederken, liman faaliyetlerinin yeniden başlaması hava koşullarının iyileşmesine bağlı olacak.

Romanya limanları Ukrayna'nın çelik ithalatında alternatif güzergâh olarak kullanılıyor

Özellikle Köstence olmak üzere Romanya'nın Karadeniz limanları yalnızca Romanya iç piyasasına değil, Ukrayna'ya yönelik yük sevkiyatlarında da lojistik geçiş noktası olarak hizmet veriyor. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Ukrayna'nın Karadeniz limanlarında yaşanan kısıtlamalar ve aksaklıklar, uluslararası ticarette alternatif güzergâh olarak Romanya limanlarının kullanımını artırdı.

Çelik sektörü açısından Köstence Limanı, Ukrayna'ya yönelik ithal çelik ürünlerinin sevkiyatında kullanılırken, kargolar buradan demir yolu ve kara yoluyla taşınıyor. Mayıs ayında Romanya ile Ukrayna arasında düzenli bir demir yolu yük taşımacılığı hizmeti başlatılmış ve ilk seferde Köstence'den Ukrayna'nın batısındaki Perechyn'e çelik sac ürünleri taşınmıştı. Dolayısıyla Romanya limanlarında gemi hareketlerinin durdurulması, hem Romanya hem de Ukrayna için yükleme ve boşaltma işlemleri ile teslimat takvimlerini etkileyebilir. Bununla birlikte haberlerde operasyon için bekleyen gemilerdeki çelik yüklerinin miktarına ilişkin bilgi verilmedi.